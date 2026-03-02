الإمارات تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية رضا عامري السفير الإيراني لدى دولة الإمارات، و"سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة الدولة واحتجاجها بأشد العبارات على الهجمات الإرهابية الإيرانية"، مؤكدة أن "استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدا لأمنها الوطني وانتهاكا واضحا لكافة المواثيق والقرارات الدولية والأعراف".

وعبر خليفة المرر، وزير دولة بالإمارات، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، و"عرضت مدنيين عزلا للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران".

وشدد على أن "هذه الاعتداءات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه إيران"، محذرا من "تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية والتي سيكون لها تأثير مباشر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية".

وأكد على "مطالبة دولة الإمارات باحترام سيادتها ووقف هذه الاعتداءات فورا ودون شروط"، مشدداً على أن دولة الامارات تحتفظ بحقها في الرد بكامل حقوقها القانونية.