رئيس الوزراء البريطاني: لن نشارك في الضربات على إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده لن تشارك في الضربات على إيران، لكنها وافقت على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن هجمات على صواريخ إيران ومواقع إطلاقها.

وذكر ستارمر يوم الأحد أن إيران تضرب مصالح بريطانيا وحلفائها، وأن "الطريقة الوحيدة لوقف التهديد هي تدمير الصواريخ من مصدرها".

وكانت بريطانيا قد رفضت في وقت سابق السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لمهاجمة إيران.

وقال ستارمر يوم الأحد إنه يسمح باستخدامها بسبب التهديد الناجم عن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وأضاف: "نحن لا ننضم إلى هذه الضربات، لكننا سنواصل أعمالنا الدفاعية في المنطقة".

وقال ستارمر إن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت ضربات إيرانية في إطار العمليات الدفاعية في المنطقة.