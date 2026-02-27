أحمد عبد الحميد: أحمد السعدني النموذج الأمثل لمقولة «ابن الوز عوام»

كشف الفنان أحمد عبد الحميد جانبًا طريفًا من شخصيته وطموحاته الفنية، مشيرًا إلى أنه إذا استيقظ يومًا ووجد نفسه امرأة، فإن أول قرار سيتخذه سيكون تأسيس جمعية تحمل اسم «ضد النكد على الراجل»، متوقعًا أن تحقق نجاحًا كبيرًا.

وأوضح، خلال حواره في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر قناة النهار، أن الفنان طه دسوقي حقق نجاحًا أسرع مقارنة بزميله عصام عمر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يمانع التعاون مجددًا مع أي من النجوم، سواء أحمد مالك أو عمرو سعد، رافضًا المفاضلة بينهما.

واعتبر أحمد عبد الحميد أن الفنان أحمد السعدني هو النموذج الأمثل لمقولة «ابن الوز عوام»، وذلك عند مقارنته بكل من محمد إمام ونور النبوي.

وفيما يتعلق بالجانب المادي، أكد عبد الحميد أنه لا يقبل العمل دون أجر، موضحًا أنه شارك في بعض الأعمال مقابل أجر رمزي لظروف معينة. كما اعترف بوجود تقصير من جانبه في مسلسل «بيت بابا»، مرجعًا ذلك إلى انشغاله بتصوير أعمال أخرى في الفترة نفسها.