رمية ثلاثية متأخرة تقود صنز لانتفاضة أمام ليكرز وكنوبل يحقق رقما قياسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل رويس أونيل رمية ثلاثية قبل 1.7 ثانية من النهاية ليعدل فينكس صنز تـأخره بفارق 13 نقطة في الشوط الثاني ويحقق فوزا مثيرا 113-110 على لوس انجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وكان أونيل منح صنز التقدم قبلها 110-108 قبل أن يعادل ليبرون جيمس النتيجة قبل 22.7 ثانية من النهاية.

وفي مباراة أخرى، سجل كون كنوبل رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين من حيث أكبر عدد من الرميات الثلاثية للاعب مبتدئ في موسم واحد، فيما عادل براندون ميلر أعلى رصيد له هذا الموسم بواقع 33 نقطة، ليساهما معا في فوز تشارلوت هورنتس 133-109 على إنديانا بيسرز في إنديانابوليس.

وتوج كنوبل تألقه بتسجيل 28 نقطة، منها ثماني رميات ثلاثية، رافعا إجمالي رمياته الثلاثية هذا الموسم إلى 209 رميات.

وأضاف لاميلو بول 20 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة ليواصل هورنتس تحقيق أفضل سلسلة انتصارات خارج أرضه على مدى تاريخه بوصوله إلى تسع مباريات.

وسجل جوليان تشامباجني 26 نقطة ليمدد سان أنطونيو سبيرز أطول سلسلة انتصارات له منذ موسم 2015-2016 إلى 11 مباراة بالفوز 126-110 على بروكلين نتس.

وأحرز كيفن دورانت 40 نقطة وسجل هيوستن روكتس 21 نقطة دون مقابل لمنافسه في الربع الثالث ليعدل تأخره بفارق 19 نقطة ويفوز 113-108 على أورلاندو ماجيك.

وسجل تايرس ماكسي 28 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة في فوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 124-117 على ميامي هيت.

وتغلب مينيسوتا تيمبرولفز 94-88 على لوس انجليس كليبرز بفضل 31 نقطة سجلها أنتوني إدواردز.

وقدم كوري كيسبرت وسي.جيه ماكولوم أداء قويا أمام فريقهما السابق وسجلا 58 نقطة فيما بينهما ليفوز أتلانتا هوكس 126-96 على واشنطن ويزاردز.

وسجل جيرامي جرانت 27 نقطة وأضاف توماني كامارا 16 نقطة في فوز بورتلاند تريل بليزرز 121-112 على شيكاجو بولز المتعثر.

وحقق بريشيوس أتشيوا أعلى معدل له في مباراة خلال مسيرته برصيد 29 نقطة ليقود سكرامنتو كينجز للفوز 130-121 على دالاس مافريكس.

وسجل صديق باي أعلى معدل له هذا الموسم برصيد 42 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة واستحوذ على خمس كرات مرتدة ليقود نيو أورليانز بليكانز للفوز 129-118 على يوتا جاز.