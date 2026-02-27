طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن

- موسم العمرة يسير بانتظام دون مشكلات جسيمة.. و75% من المعتمرين المصريين اختاروا البرامج الاقتصادية

أعلنت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة حالة الطوارئ والاستنفار؛ لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وحضور ختم القرآن سواء بالحرمين الشريفين المكي بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة أو بالحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وتشير المؤشرات والإحصائيات إلى أن موسم العمرة لعام 1447 هجريا، والذي يتبقى منه أسابيع قليلة على انتهائه، يسير بشكل جيد حتى الآن ودون وجود مشكلات جسيمة، فيما تشير الإحصائيات أن أكثر من 75% من المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة هذا العام اختاروا البرامج الاقتصادية، فيما اختارت النسبة المتبقية برامج الـ 4 و5 نجوم.

تحسن كبير في حجوزات رحلات العمرة خلال رمضان

وقال الدكتور أحمد الديري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أكثر من 80% من معتمري شهر رمضان من المصريين سافروا إلى الأراضي المقدسة خلال الثلث الأول من شهر رمضان الجاري، لافتا إلى أن النسبة المتبقية ستسافر على مدار الشهر، وأن حجوزات رحلات العمرة خلال شهر رمضان الجاري أفضل مما كانت عليه العام الماضي.

عمرة ختم القرآن

وأضاف الديري أن بعض شركات السياحة لم تنته حتى الآن من تسويق رحلات عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان والتي يطلق عليها "عمرة ختم القرآن"، موضحا أن غالبية رحلات العمرة التي يتم تنظيمها خلال تلك الفترة هي رحلات العمرة فئة الـ 5 نجوم.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن غالبية رحلات العمرة التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان الجاري هي الرحلات الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو شهر، موضحا أن أسعار تلك البرامج تتراوح ما بين 65 إلى 75 ألف جنيه، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من معتمري شهر رمضان سيعودون إلى مصر خلال شهر شوال عقب انتهاء شهر الصوم.

وأكد الدكتور أحمد الديري أنه بالرغم من زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر رمضان الجاري، إلا أن معظم رحلات العمرة تسير بشكل منتظم دون وجود أية تأخيرات أو حدوث أية تكدسات أو زحام بالمطارات، موضحا أن شركات السياحة المنظمة للرحلات نبهت على جميع معتمريها بضرورة التواجد بالمطارات قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات على الأقل تحسبا لأية ظروف.

وأضاف أن موسم العمرة لعام 1447 هجريا، والذي يتبقى أسابيع قليلة على انتهائه، سار بشكل جيد ودون وجود مشكلات جسيمة، موضحا أن أكثر من 75% من المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة هذا العام اختاروا البرامج الاقتصادية، فيما اختارت النسبة المتبقية برامج الـ 4 و5 نجوم.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن الغالبية العظمى من شركات السياحة ستنهي موسم العمرة لهذا العام برحلات عمرة رمضان، فيما ستقوم أعداد قليلة من شركات السياحة بتنظيم رحلات عمرة خلال شهر شوال المقبل، لافتا إلى أن آخر موعد لعودة معتمري شوال سيكون قبل بداية شهر ذي القعدة.

وقال إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي في يوليو الماضي وحتى الآن تجاوزت حاجز المليون و200 ألف معتمر، لافتا إلى أن الأعداد الأخرى التي ستسافر حتى نهاية الموسم شهر شوال المقبل لن تتعدى حاجز الـ 100 ألف معتمر.

وأضاف أن أعداد المعتمرين المصريين خلال موسم العمرة الحالي أعلى من نظرائهم خلال عام 1446 هجريا، لافتا إلى أن بداية موسم العمرة مبكرا خلال عام 1447 هجريا يُعد من أهم الأسباب لزيادة أعداد المعتمرين فضلا عن جودة برامج العمرة وملاءمة أسعارها للشريحة الكبرى من الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة.

البرامج الاقتصادية

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن غالبية المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي اختاروا البرامج الاقتصادية، موضحا أن موسم العمرة لهذا العام لم يشهد أية مشكلات جسيمة، مشددا على أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة خلال عام 1447 هجريا التزمت بكل الضوابط المصرية والسعودية المنظمة لموسم العمرة.

وقال وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وحضور ختم القرآن سواء بالحرمين الشريفين المكي بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة أو بالحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

معدلات مرتفعة

وأضاف القطان أنه وفقا لمعدلات حجوزات رحلات العمرة خلال شهر رمضان الجاري فإن أعداد المعتمرين المسافرين للعمرة خلال رمضان 2026 ستكون أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.

وأوضح أن مواعيد عودة المعتمرين المسافرين لأداء العمرة خلال شهر رمضان قد تمتد حتى منتصف شهر شوال المقبل، موضحا أن وزارة السياحة والآثار حددت أقصى مدة بينية بين سفر المعتمرين خلال رمضان وعودتهم بـ 45 يوما، لافتا إلى أن طول تلك المدة ساهم في عدم زيادة متوسط أسعار تذاكر الطيران خلال شهر الصوم، والتي تبلغ حاليا نحو 25 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلات عمرة رمضان تتفاوت وفقا لمواعيد السفر والعودة، موضحا أن أسعار التذاكر التي تكون فيها مواعيد العودة خلال أيام وقفة عيد الفطر المبارك أو خلال أيام عيد الفطر الثلاثة تكون أعلى من نظيرتها.