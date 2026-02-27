ضرب مانشستر سيتي موعدًا مكررًا مع ريال مدريد في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد القرعة التي سحبت اليوم.

وجرى سحب قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ظهر اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" .

وأسدل الستار على منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16 من البطولة مساء الأربعاء، حيث تأهلت فرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، ونيوكاسل الإنجليزي، وبودو جليمت النرويجي، وباير ليفركوزن الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأتالانتا الإيطالي، وجالاتا سراي التركي.

وبجانب الفرق المتأهلة من جولة الملحق، تواجد في الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا الفرق التي تأهلت مباشرةً من مرحلة الدوري، وهي برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام وتشيلسي من إنجلترا.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

** المسار الأول

باريس سان جيرمان أمام تشيلسي

جالطة سراي أمام ليفربول

ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أتالانتا أمام بايرن ميونخ

** المسار الثاني

نيوكاسل يونايتد أمام برشلونة

أتلتيكو مدريد أمام توتنهام

بودو جليمت أمام سبورتنج لشبونة

باير ليفركوزن أمام أرسنال.