وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة والقرن الإفريقي

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العلاقات الثنائية والأوضاع في السودان وغزة وليبيا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وتناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية، حيث أشاد الوزيران بعمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والسعودية في شتى المجالات، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات، وهو ما تجسد في الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وفي هذا السياق، ناقش الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، حيث شددا على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والمسارات الدبلوماسية في ظل الظرف الاقليمي الراهن.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في كل من السودان وقطاع غزة وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.