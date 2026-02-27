إفطار رمضاني بمقر السفارة المصرية في روما باستضافة السفير بسام راضي



استضافت مقر السفارة المصرية في إيطاليا رموز الجالية المصرية في روما في حفل إفطار جماعي، بدعوة من السفير المصري بسام راضي وحرمه وفي أجواء رمضانية مصرية الطابع.

حضر حفل الإفطار رئيس الجالية المصرية المهندس عادل عامر ورؤساء المكاتب الفنية والأكاديمية المصرية في روما، والعميد محمد شاهين رئيس مكتب الدفاع بالسفارة، ولفيف من الأسر والعائلات المصرية إلى جانب عدد من الشخصيات من رموز الجالية المصرية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي المصريين، حيث سادت أجواء احتفالية مفحمة بالإخاء والمحبة بين الحاضرين.

وأكد السفير بسام راضي، اعتزازه العميق بأعضاء الجالية المصرية والاهتمام البالغ الذي يوليه شخصيا وأعضاء السفارة باستمرار قنوات تواصل فعّالة مع أبناء الجالية المصرية وتجميعهم، "خاصة في تلك المناسبات ونحن بعيدا عن وطننا الغالي مصر المحروسة".

وشدد راضي، على استمرار السفارة في تقديم وتسخير كل ما تملكه من إمكانيات لدعم للمواطنين المصريين في إيطاليا مع الحرص على تواصل دائم معهم بما يخدم مصالحهم وحل مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وتعزيز دورهم في دولة الاعتماد.