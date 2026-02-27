المفوضية الأوروبية: الاتفاق بين الاتحاد وكتلة ميركوسور سيطبق بصفة مؤقتة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، الذي يضم أربع دول من أمريكا اللاتينية، سيطبق بصفة مؤقتة، رغم خضوعه للمراجعة القضائية أمام محكمة العدل الأوروبية.

يأتي هذا الإعلان بعد أن صادقت أوروجواي والأرجنتين على الاتفاق أمس الخميس، ما يمهد الطريق لتطبيق مؤقت للاتفاق.

وقالت فون دير لاين اليوم الجمعة "لقد قلت من قبل، عندما يكونون مستعدين، نكون مستعدين".

وأضافت أن البرازيل وباراجواي لم تصادقا بعد على الاتفاق، لكن من المتوقع أن تفعلا ذلك قريبا.

وتسمح هذه الخطوة للشركات في الاتحاد الأوروبي وأوروجواي والأرجنتين بالاستفادة من قواعد جمركية جديدة ومزايا أخرى قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل رسمي.

غير أن الاتفاق التجاري، الذي تم التفاوض بشأنه منذ أكثر من عقدين ينظر إليه البعض في الاتحاد الأوروبي نظرة نقدية، ولاسيما من قبل المزارعين الذين يخشون المنافسة غير العادلة.

وفي يناير، قرر البرلمان الأوروبي بأغلبية ضئيلة مراجعة الاتفاق من قبل محكمة العدل الأوروبية قبل تصويت نهائي، مما أدى إلى تأخير تنفيذ الاتفاق.