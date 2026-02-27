رئيس الوزراء الكندي يصل الهند لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين

وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إلى مومباي اليوم الجمعة في أول زيارة رسمية له إلى الهند، حيث يسعى إلى إصلاح العلاقات وتعزيز التعاون التجاري مع نيودلهي بعدما تدهورت العلاقات في السنوات القليلة الماضية في ظل حكم سلفه.

ومن المقرر أن يعقد كارني محادثات أثناء زيارته التي تستمر أربعة أيام مع قادة الأعمال ويلتقي بنظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أمس الخميس إن الاجتماع بين الزعيمين سيوفر فرصه لإعادة التأكيد على "الزخم الإيجابي والرؤية المشتركة" من أجل شراكة تستشرف المستقبل.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشمل المحادثات بين مودي وكارني التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمعادن المهمة والتكنولوجيا.

ومن المقرر أيضا أن يزور كارني أستراليا واليابان الأسبوع المقبل، في إطار جهوده لتنويع التجارة بعيدا عن الولايات المتحدة.

ووضع كارني هدفا يرمي فيه إلى مضاعفة صادرات بلاده غير الموجهة إلى الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسبب ركودا في الاستثمار.

واتجهت كندا والهند العام الماضي إلى التقدم لإبرام اتفاق تجاري بعد عامين من توتر العلاقات.