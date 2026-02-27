أمريكا تنصح موظفي سفارتها في إسرائيل بالمغادرة مع تصاعد نذر الحرب بالشرق الأوسط

أبلغت السفارة الأمريكية في إسرائيل موظفيها، اليوم الجمعة، أن بإمكانهم مغادرة البلاد، وحثت أي شخص يفكر في الرحيل على القيام بذلك فورا، في وقت يلوح فيه في الأفق تهديد بضربة أمريكية على إيران.

وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لموظفي السفارة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن المناقشات مع المسئولين في واشنطن أدت إلى صدور قرار يأذن بالمغادرة لمن يرغب في ذلك.

ونقل تفاصيل رسالة البريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس مصدر مطلع على البعثة الأمريكية غير مخول بمشاركة التفاصيل.

وحثت الرسالة، التي أُرسلت قبل الساعة 10:30 صباحا، الموظفين الذين يفكرون في المغادرة على التحرك السريع، ونصحتهم بالتركيز في البداية على استقلال أي رحلة جوية خارج إسرائيل، ومن ثم التوجه إلى واشنطن.

وكتب هاكابي أن على "الراغبين في المغادرة القيام بذلك اليوم".

وأضاف: "بينما قد تتوفر رحلات مغادرة خلال الأيام القادمة، إلا أن ذلك قد لا يكون مضموناً".

وأشار هاكابي إلى أنه لا داعي للذعر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في المغادرة، فمن المهم وضع خططهم قريبا.