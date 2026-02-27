الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران

ذكرت وكالة شينخوا للأنباء، اليوم الجمعة، أن الصين نصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران وحثت الموجودين هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن، عازية ذلك إلى الوضع الأمني، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقبل أسابيع، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا عاجلا لمواطنيها في إيران، طالبتهم فيه بالمغادرة "فورا"، وذلك في مؤشر على تصاعد التوتر مع عقد محادثات رفيعة المستوى في سلطنة عمان تهدف إلى نزع فتيل أزمة إقليمية متفاقمة.

وقالت السفارة الأمريكية الافتراضية في طهران إن على الأمريكيين وضع خطط رحيل لا تعتمد على المساعدة الحكومية، في وقت يتزايد فيه الحشد العسكري في المنطقة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران في جنيف، أمس الخميس، شهدت بعض المؤشرات على إحراز تقدم، لكن دون تحقيق إنجاز كبير.