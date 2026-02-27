هانز فليك: مواجهة نيوكاسل يونايتد صعبة وبرشلونة يعاني من الإصابات

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن جميع مباريات الأدوار الإقصائية تتطلب تركيزًا مضاعفًا.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أوضح فليك أن نيوكاسل فريق قوي ومنظم، ويملك عناصر قادرة على صناعة الفارق، مؤكدًا أن اللقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق.

وأضاف: “لا توجد مباراة سهلة في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، فجميع الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 لديها الطموح نفسه، وهو الاستمرار في البطولة حتى بلوغ النهائي”.

وأشار مدرب برشلونة إلى أن فريقه يعاني من عدم استقرار في الأداء خلال الفترة الأخيرة، نتيجة كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، وهو ما أثر على الانسجام الفني داخل الملعب.

واختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستعداد الجيد والتركيز الكامل قبل المواجهة المرتقبة، خاصة أن مباريات خروج المغلوب تُحسم بتفاصيل صغيرة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد يوم 10 مارس المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.