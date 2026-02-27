تعرفت أندية دوري أبطال أوروبا الـ16 على منافسيها في مرحلة ثمن النهائي من البطولة العريقة، وذلك بعد إجراء القرعة في وقت سابق اليوم الجمعة.

وتشهد البطولة صراعا شرسا في دور الـ16 حيث تتسابق الأندية على المضي قدما في سبيل المنافسة على اللقب الثمين، لكن ثمة مفارقة خاصة ستسفر عن إقصاء أبطال السنوات العشرة الأخيرة من البطولة تابعا في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ووضعت القرعة تشيلسي في مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان، بينما يلعب ليفربول مع جالطة سراي، وريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وأتالانتا ضد بايرن ميونخ.

وتعد أندية ريال مدريد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، هم آخر أبطال المسابقة القارية في آخر 10 سنوات.

وبحسب القرعة فإن الفائز من تشيلسي وسان جيرمان سيواجه المتأهل عن ليفربول وجالطة سراي، بينما يلعب في الطرف الآخر المتأهل من معركة السيتي والريال، مع الفائز من بايرن وأتالانتا.

معنى ذلك أن هذا الطرف من القرعة سيقصي الأبطال تباعا وصولا إلى المباراة النهائية.

أما الطرف الآخر من القرعة فلا يوجد به أي بطل للمسابقة في آخر 10 سنوات، حيث أن برشلونة كان قد حقق اللقب آخر مرة في 2015، بينما لم يسبق لباقي الأندية التتويج باللقب القاري.