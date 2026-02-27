أكد المدير الفني هانز فليك أن مواجهة نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ستكون تحديًا صعبًا لفريقه، مشيرًا إلى أن جميع المباريات في البطولة حاسمة وتتطلب احترام الخصم.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "جميع المباريات مهمة، نيوكاسل فريق رائع، رأينا ذلك عندما لعبنا هناك، ويجب عليك احترام خصمك، فالجميع يريد الوصول إلى النهائي". وأضاف: "لا نفكر في مواجهة أي فريق غير نيوكاسل، لكن هل تعلمون أيضًا من قد نواجه؟ جميع الفرق في هذه الجولة تتمتع بجودة عالية جداً؛ قد نواجه توتنهام أو أتلتيكو مدريد إذا تأهلنا، الأمر سيان، علينا أن نلعب بأعلى مستوى لدينا".

وحول جاهزية برشلونة، أوضح فليك: "لو سألتني قبل مباراة أتلتيكو مدريد، لقلت نعم، لكن المباريات تتغير، الآن نحن نركز ونريد أن نظهر أفضل ما لدينا؛ أعتقد أن هذا ما يجب علينا فعله، المهم هو الفوز، الفوز، ثم الفوز".

وتتكرر مواجهة الفريقين هذا الموسم بعد فوز برشلونة بنتيجة 2-1 في مرحلة دوري المجموعات، في حين تجنب النادي الكتالوني مواجهة باريس سان جيرمان، الذي سيواجه بدوره تشيلسي في دور الـ16.