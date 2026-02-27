برشلونة يراقب «النملة» المكسيكية لخلافة ليفاندوفسكي

يتابع نادي برشلونة، الصعود الصاروخي لأرماندو جونزاليس، موهبة تشيفاس جوادالاخارا، البالغ من العمر 22 عامًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يراقب بدقة شديدة، مستوى اللاعب المكسيكي، المعروف باسم "النملة"، لاحتمالية رحيل روبرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.

ووقع "النملة" على بداية تهديفية حالمة، في أول ظهور مع المنتخب المكسيكي، وشارك في الفوز الودي بنتيجة 4-0 على حساب أيسلندا.

وكان هدف أرماندو جونزاليس، تجسيدًا لمهارة "القناص"؛ رأس حربة يمتلك غريزة فطرية، انتظر خطأ الدفاع الأيسلندي بذكاء، ليُعاقبهم دون رحمة ويضع الكرة في الشباك.

لكن استعراض الموهبة المكسيكية لم يتوقف عند هذا الحد، فقبل هدفه، قدم "النملة" لوحة فنية بتمريرة حاسمة لزميله ليديزما، حيث راوغ الحارس ببرود أعصاب، وأرسل عرضية دقيقة لزميله الذي لم يجد صعوبة في إيداعها برأسه.

وبعد ليلته الساحرة، تحدث أرماندو جونزاليس في المنطقة المختلطة، مُظهراً الطموح الذي يُعجب برشلونة بشدة.

وقال اللاعب "تسجيل هدفي الأول للمنتخب المكسيكي، شعور لا يوصف. لدي رغبة كبيرة في الاستمرار بتقديم أداء جيد، والنمو، والتحسن".

ولعل تألق أرماندو جونزاليس، يضع ضغوطاً كبيرة على أسماء ثقيلة مثل سانتياجو خيمينيز وراؤول خيمينيز، في الصراع على مركز المهاجم الأساسي داخل منتخب المكسيك.

موهبة "النملة" أحدثت ضجيجاً كبيراً في القارة العجوز، لدرجة أن والده أكد في مقابلة مع شبكة TUDN أن ابنه رفض قبل أيام، عرضاً فلكياً من سسكا موسكو.

وحاول النادي الروسي، ضم أرماندو جونزاليس، مقابل 20 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي، دون رغبة في التفاوض مع تشيفاس جوادالاخارا.

وقال والد النملة "لقد أرادوا ضمه الأسبوع الماضي، لكنه قرر الاستمرار مع تشيفاس، ليحجز مكاناً في كأس العالم، وبعدها، إذا سنحت فرصة للانتقال لأوروبا، فسيتم تقييمها".

ورغم تجديد عقده مع تشيفاس حتى 2029، فإن شرطه الجزائي للسوق الأوروبية، يعتبر "صفقة رابحة" لا تتجاوز 20 مليون دولار.

ويعلم أرماندو، أن برشلونة يراقبه، ومن خلال موهبته وأهدافه، فهو يغزل حاليًا خيوط الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني.