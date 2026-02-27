إيان راش: لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال

حذر إيان راش، نجم ليفربول التاريخي وممثل النادي في قرعة دوري أبطال أوروبا، من الاستهانة بمواجهة جالاتا سراي في دور الـ16 من البطولة القارية.

وأسفرت القرعة عن صدام مرتقب بين ليفربول وبطل تركيا، في مواجهة وصفها راش بالصعبة، مؤكدًا أنه «لا توجد أي مباراة سهلة في دوري الأبطال»، في إشارة إلى قوة المنافسين في الأدوار الإقصائية.

وأشار راش في تصريحات تلفزيونية إلى القوة الهجومية لجالاتا سراي، موضحًا أن الفريق التركي سجل سبعة أهداف في مباراتين أمام يوفنتوس خلال الدور السابق، بعدما فاز ذهابًا بنتيجة 5-2، قبل أن يخسر إيابًا 3-2 بعد التمديد، لكنه نجح في حجز بطاقة التأهل.

وأضاف ممثل ليفربول أن خوض مباراة الإياب على ملعب «أنفيلد» يمنح فريقه أفضلية نسبية، مشددًا في الوقت ذاته على أن الهدف الأساسي يتمثل في المنافسة على اللقب.

وأكد راش: «نحن هنا من أجل الفوز بدوري الأبطال، هذا ما نريده. الطريق لن يكون سهلًا، خاصة مع وجود أندية قوية في المسار مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، لكننا سنخوض كل مباراة على حدة».

ويأمل ليفربول في مواصلة مشواره الأوروبي بثبات، سعيًا للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب القاري الأغلى.