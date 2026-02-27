هيئة البث الإسرائيلية: 4 طائرات أمريكية للتزود بالوقود تصل مطار بن جوريون

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، إن 4 طائرات أمريكية للتزود بالوقود من طراز "كيه سي-46 إيه بيغاسوس" وصلت الخميس إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب.

وأضافت: "إلى جانب طائرات التزود بالوقود "كيه سي 46 إيه بيجاسوس، يوجد في مطار بن جوريون بالفعل 4 طائرات أخرى للتزود بالوقود من طراز كيه سي 135 ستراتوتانكر".

وتابعت الهيئة: "هذا يعني وجود ثماني طائرات تزود بالوقود في مطار بن جوريون".

ولم توضح هيئة البث موعد وصول الطائرات الأربعة من طراز "كيه سي 135 ستراتوتانكر إلى مطار بن جوريون.

ومساء الأربعاء، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة بأن 6 مقاتلات أمريكية إضافية من طراز "إف- 22" المتطورة في طريقها إلى إسرائيل لتنضم إلى 12 أخرى من ذات الطراز حطت بالفعل جنوبي البلاد.

وذكرت أن وصول هذه المقاتلات يأتي في إطار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها الصاروخي الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.