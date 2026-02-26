كشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على سائق «توك توك» في شبين الكوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نزول سيدة من سيارة ملاكي وتعديها على قائد مركبة «توك توك» باستخدام سلاح أبيض.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة شبين الكوم بلاغًا من سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بقيام طليقة شقيقه – الظاهرة بمقطع الفيديو – بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بالذراع.

وأوضح المُبلّغ أن المشاجرة جاءت على خلفية خلافات أسرية تتعلق بحضانة نجلها من شقيقه، ووجود قضايا منظورة بينهما، وذلك عقب زواجه من سيدة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وتبين أنها مصففة شعر تعمل بالخارج ومقيمة بدائرة القسم، كما تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة والأداة التي استُخدمت في التعدي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب ذات الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.