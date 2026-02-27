وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد لأوكرانيا بقيمة 1ر8 مليار دولار على مدار أربع سنوات.

وصادق المجلس التنفيذي للصندوق على الصفقة أمس الخميس بعد إبرام اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق وكييف في نوفمبر الماضي. ويسمح القرار بصرف 5ر1 مليار دولار بشكل فوري لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مديرة صندوق النقد، كريستالينا جيورجيفا، قولها: "تحملت أوكرانيا وشعبها حربا طويلة ومدمرة على مدار أربع سنوات، بقدرة استثنائية على الصمود"، مضيفة أن "هذه الترتيبات تهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة والاستقرار المالي وتمديد الاصلاحات الهيكلية وتعزيزها مع استمرار الحرب".

وسيخفف قرار صندوق النقد من الضغوط على أوكرانيا في خضم الصعوبات التي تواجهها في ساحات القتال والضغوط الأمريكية عليها تقديم تنازلات خلال محادثات السلام مع روسيا.

ويأتي القرار أيضا في الوقت الذي ترفض فيه المجر صرف حزمة قروض أوروبية لكييف بقيمة 90 مليار يورو (106 مليار دولار).

وذكرت جيورجيفا أن المخاطر التي تواجه ترتيبات صندوق النقد الدولي "مرتفعة بشكل استثنائي"، ولكنها أضافت أن "نجاح البرنامج سوف يتوقف ليس فقط على استمرار الدعم من المجتمع الدولي للمساعدة في تجاوز الفجوات المالية وفجوات التمويل الخارجي واستعادة استدامة الديون، بل أيضا على عزيمة السلطات الأوكرانية الراسخة لتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة واستعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية إذا ما استدعت الضرورة".