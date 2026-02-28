 ترامب: إيران تشكل تهديدا لقواتنا ومصالحنا وقواعدنا في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
السبت 28 فبراير 2026 10:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ترامب: إيران تشكل تهديدا لقواتنا ومصالحنا وقواعدنا في الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: السبت 28 فبراير 2026 - 10:15 ص | آخر تحديث: السبت 28 فبراير 2026 - 10:15 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على تهديدات النظام الإيراني".

أضاف ترامب خلال مقطع فيديو نشره علي حسابه علي منصة تروث سوشيال: "إيران تشكل تهديدًا لقواتنا ومصالحنا وقواعدنا في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنه "لسنوات عديدة هتف إيرانيون: (الموت لأمريكا)".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".

واليوم، أعلنت إسرائيل بدء الغارات والضربات العسكرية على إيران، وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نفذنا هجوما وقائيًا ضد إيران".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "هجمات إسرائيلية أمريكية مشتركة على إيران".

وهدد مسئولون إسرائيليون بأنه "خلال الـ24 ساعة المقبلة، ستسقط على إيران قنابل أكثر من أي دولة بالعالم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك