الخطوط التركية تلغي رحلاتها إلى بعض دول المنطقة إثر الهجوم على إيران

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحلاتها إلى بعض دول المنطقة، اليوم السبت، وإلغاء الرحلات إلى دول أخرى حتى 2 مارس المقبل، وذلك على خلفية هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ورد طهران على العدوان.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للشركة، يحيى أوستون، في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، إنه تم إلغاء جميع الرحلات المقررة اليوم السبت، إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان.

كما تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى كلّ من سوريا، والعراق، والأردن ولبنان وإيران، حتى 2 مارس المقبل.

وأفاد أوستون أن قرار الخطوط التركية بإلغاء الرحلات إلى هذه الدول، يأتي على خلفية إغلاق بعض البلدان مجالها الجوي إثر الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأشار إلى إمكانية إلغاء رحلات أخرى، داعيا المسافرين على متن الخطوط التركية لمتابعة آخر التطورات المتعلقة برحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة، صباح اليوم السبت، هجوما متواصلا ضد إيران، استهدف العاصمة طهران ومدن أصفهان وقم وكرج وكرمانشا، فيما أعلنت إيران بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية، إن الهجوم استهدف عشرات الأهداف العسكرية، بالإضافة للقيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي والرئيس مسعود بزشكيان.

فيما تردّ إيران بضرب أهداف إسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في دول خليجية.



