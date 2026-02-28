سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد إيران

تشهد إيران تزايدا في انقطاعات الإنترنت تزامنا مع الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، التي بدأت صباح اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد إيران.

وتم حجب موقع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عقب هجوم إلكتروني.

وبدأت إسرائيل، صباح السبت، عدوانا ضد إيران، تحت اسم "درع يهود" معلنة حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن بلاده سترد على الهجوم الإسرائيلي.

وكانت إحدى الضربات قد تركزت في محيط مكتب الرئاسة الإيرانية بالعاصمة طهران.



