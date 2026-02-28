البنتاجون يطلق على الهجوم الأمريكي الاسرائيلي على إيران «غضب ملحمي»

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" إطلاق اسم "غضب ملحمي" على الهجوم الإيراني الإسرائيلي على إيران، اليوم السبت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت " الإسرائيلية نقلا عن رويترز أن "غضب ملحمي" هو الاسم الرسمي الذي أطلقه البنتاجون الأمريكي على العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران".

ووفق إعلان وزارة الحرب الأمريكية، اختار البنتاجون اسم "غضب ملحمي" للهوية الرسمية للعملية، وهو اسم رمزي يعكس رد الفعل العسكري الأمريكي على الهجمات أو التهديدات التي صدرت من إيران أو من وكلاء لها في المنطقة.

ولم تفصح السلطات الأمريكية عن تفاصيل موسعة حول معنى الاسم أو الدلالة الدقيقة له، لكن في السياق العسكري فإن أسماء العمليات تختار عادة لإضفاء إيحاءات معنوية ورسائل استراتيجية، مثل الإصرار على الردع أو الإشارة إلى قوة الرد العسكري.