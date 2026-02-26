مسح دولي: ألمانيا والنمسا معقلا الأموال النقدية في أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر مسح دولي، أن ألمانيا والنمسا لا تزالان معقلا التعامل بالأموال النقدية (الكاش) في أوروبا.

وتستخدم العملات الورقية والمعدنية بشكل كبير في الدولتين أكثر منه في سبعة دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي شملها المسح الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" لأبحاث السوق بتكليف من شركة "بيرينج بوينت" الاستشارية.

وردا على سؤال بشأن أكثر وسيلة دفع مستخدمة في المسح الذي أجري في ديسمبر، قال 73% من 2026 شملهم الاستطلاع في ألمانيا، إنهم يدفعون نقدا بارتفاع من 69% في المسح الذي أجري العام الماضي.

يشار إلى أن استخدام الأموال النقدية يتراجع في كل الدول الأخرى التي شملها المسح بما في ذلك النمسا، حيث أشار 71% من ألف مشارك في المسح إلى استخدام الأموال النقدية بشكل متكرر.

وبحسب المسح، استخدام العملات النقدية أقل تكرارا في الدفع بالدول السبع الأخرى.

وجاءت سويسرا في المرتبة الثالثة باستخدام 61% من المستطلعة آراؤهم العملات النقدية. وفي أيرلندا يفضل 58 % العملات النقدية مقارنة بـ51% في فرنسا و46% في هولندا.

وتستخدم النقود بشكل أكثر ندرة في الثلاث دول الواقعة في شمال أوروبا وهي السويد بنسبة 25 % والدنمارك 32 % وفنلندا 42 %.

وقال نحو 27% من المشاركين في الاستطلاع في السويد، إنهم لا يستخدمون الأموال النقدية (الكاش) مطلقا.

وفي الدنمارك، قال نحو واحد بين كل خمسة أشخاص (18%)، نفس الشيء.

وبالمقارنة، تبلغ نسبة من لم يعودوا يستخدمون النقود في ألمانيا والنمسا 2% و1% على التوالي.