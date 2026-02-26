قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول استئناف المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الجديدة"، وقضت مجددًا ببراءة المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري.

كما قضت بتخفيف عقوبة المتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، للحبس 3 سنوات بدلًا من السجن 5 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت المتهمين الأول بالحبس 3 سنوات، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات في اتهامهما بتلقي عطايا نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفتهما.

وأسند أمر الإحالة في القضية، لرئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين، تهم تقاضي رشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفتهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، قبلا عطية من المتهم الثالث بلغت قيمتها 50 ألف جنيه، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، لتنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام، وذلك وفقًا لما جاء بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، مستغلًا وظيفته كموظف عام.