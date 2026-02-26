تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لجلسة مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم الخميس، محاكمة 7 أشخاص، إلى شهر مارس المقبل؛ لضم دفتر السيارات المتحفظ عليها ودفتر أحوال القسم، والمرافعة؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 18076 لسنة 2025 جنايات أول الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بضبط شقة بها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وكذلك ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من ذات المخدر.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهمين هم كل من: «ع.م.ك»، و«ال.ال.ال»، و«ش.ح.ص»، و«م.ع.ا»، و«ا.ح.غ»، و«م.ال.ع» عاطلين، و«ع.ع.ال» ربة منزل، حيث كوّنوا تشكيلًا غرضه الاتجار في جوهر الحشيش.

وأضافت التحقيقات، أنه وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة السابعة وبحوزتها 6 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش مسكن المتهم الأول عُثر بداخله على 37 لفافة بلاستيكية تحوي 8800 طربة لذات المخدر، كما تم ضبط المتهم الخامس، وبتفتيشه وهو داخل سيارة عُثر على 24 طربة حشيش.

ولفتت التحقيقات إلى ضبط المتهمين الثالث والرابع أثناء قيادة الثالث لسيارة أخرى، وعُثر بحوزته على طربتين من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما عُثر داخل السيارة محل الضبط على 28 طربة حشيش.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم، أقر المتهمان الأول والثاني بعضويتهما ضمن باقي التشكيل، وأن دورهما يتمثل في تسليم المواد المخدرة وتخزينها بالوحدة السكنية الخاصة بالمتهم الأول.