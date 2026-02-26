أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي، عن إشرافها القضائي غدا الجمعة، على المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين، والتي تشمل انتخاب رئيس وأعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية ومجالس إدارات الشُعب الهندسية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى للانتخابات في “٣٤” مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى مباشرة الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية “٣٨٢” من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم “٦٦١” من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على “٢٦” لجنة عامة، و”٣٠٣” لجان فرعية.

وتؤكد النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة، ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، على نحو يعكس وبجلاء الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.