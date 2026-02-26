موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة:

ـ واشنطن تطالب بأن توافق إيران على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى

ـ تطالب واشنطن بأن تتخلى إيران عن مخزونها البالغ 10 آلاف كيلو جرام من اليورانيوم المُخصب

سي إن إن:

ـ الولايات المتحدة دخلت المحادثات وهي تحمل بعض المطالب الصارمة من بينها أن تقوم إيران بتفكيك منشآتها النووية الرئيسية

مسئول إيراني رفيع للجزيرة:

ـ مقترحنا يؤكد أن تخصيبنا لليورانيوم حق سيادي ويعرض تجميدا مؤقتا للتخصيب لفترة محدودة

ـ مبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم مرفوض كليا



انطلقت، مساء الخميس، المرحلة الثانية من الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة بعد ساعات من تعليقها، والتي تُعقد بوساطة سلطنة عمان، في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن جولة المفاوضات الثالثة انطلقت الخميس، في جنيف، في أحد المباني العائدة للسفارة العمانية.

وأوضحت أنه بعد ثلاث ساعات من المحادثات المكثفة، دخلت المفاوضات مرحلة الاستراحة لكي يجري الفريقان المتفاوضان التشاور مع عاصمتيهما بشأن موضوعات المحادثات.

وفيما لم تصدر تفاصيل رسمية عن مخرجات جولة اليوم من الأطراف المعنية، سربت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة مطالب واشنطن من طهران لتفادي خيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن حرب على إيران، وبعض تفاصيل ما قدمته الأخيرة في مقترحها.

- الفرصة الأخيرة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين أن محادثات اليوم في جنيف قد تكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل أن يختار الرئيس ترامب، خيار الحرب.

وأضافوا أن الرسالة التي سينقلها مستشارا الرئيس، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى ترامب بعد الاجتماع سيكون لها تأثير كبير في قرار الرئيس.

وأضاف الموقع أن ويتكوف وكوشنر، عقدا، اليوم، مفاوضات استمرت أكثر من 3 ساعات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بجنيف.

وأكدت المصادر أن الجولة الثالثة من المحادثات بين الأمريكيين والإيرانيين عُقدت بصيغتين غير مباشرة ومباشرة، مضيفة أن الإيرانيين قدموا مسودة اقتراحهم المنتظرة بشأن اتفاق نووي.

- مطالب واشنطن

موقع "أكسيوس"، قال إن الولايات المتحدة دخلت المحادثات وهي تطالب بأن توافق إيران على أن يظل أي اتفاق نووي مستقبلي ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.

ومن المطالب الأمريكية الرئيسية الأخرى، بحسب الموقع، أن تتخلى إيران عن مخزونها البالغ 10 آلاف كيلو جرام من اليورانيوم المُخصَب.

شبكة "سي إن إن"، نقلت هي الأخرى عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن "الولايات المتحدة دخلت المحادثات وهي تحمل بعض المطالب الصارمة، من بينها أن تقوم إيران بتفكيك منشآتها النووية الرئيسية، وأن يستمر أي اتفاق لوقف تخصيب اليورانيوم إلى أجل غير مسمى".

كما نقلت الشبكة الأمريكية، عن مصدر آخر قوله، إن المفاوضين الأمريكيين أصروا خلال محادثات اليوم على "تقييد" تخصيب إيران لليورانيوم، وعلى الإبقاء على آليات تحقق طويلة الأمد من برنامجها النووي.

في المقابل، أبدت الولايات المتحدة استعدادا لإظهار قدر من المرونة حيال مطلب إيران بالاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم، لكن بشرط أن تتمكن طهران من إثبات عدم وجود أي مسار يؤدي إلى إنتاج قنبلة نووية، وفق أكسيوس.

- مقترح إيران

وحول مقترح طهران بشأن برنامجها النووي، قال مسئول إيراني لقناة "الجزيرة" القطرية، وصفته بـ"الرفيع" إن "مقترحنا يؤكد أن تخصيبنا لليورانيوم حق سيادي ويعرض تجميدا مؤقتا للتخصيب لفترة محدودة".

وأضاف المسئول الإيراني، أن مقترح طهران في مفاوضات جنيف يركز أساسا على "رفع العقوبات والتعامل مع القلق الأمريكي".

وأكد أن "مبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم، مرفوض كليا".

وتابع المصدر: "المقترح لا يتضمن أي أفكار بخصوص منظومة إيران الصاروخية وبرامجها الدفاعية".

ولفت إلى أن مقترح إيران للحل يتضمن "مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت أننا لا نريد سلاحا نوويا، ويؤكد أن تخصيبنا لليورانيوم حق سيادي ويعرض تجميدا مؤقتا للتخصيب لفترة محدودة".

واستطرد المصدر: "المقترح يتضمن خفض مخزون اليورانيوم لدرجات تخصيب متدنية بإشراف الوكالة الدولية، وجانبا من تحقيق المصالح المشتركة خاصةً في البعد الاقتصادي".

ووصف مقترح بلاده بأنه "جاد سياسيا وخلاق فنيا"، معتبرا أنه "يتضمن كل ما هو مطلوب للوصول لاتفاق فورا".

وفي وقت سابق الخميس، كتب علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على منصة "إكس" إن "عدم تطوير أسلحة نووية يتماشى تماما" مع فتوى خامنئي التي تحرم تطوير أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف شمخاني، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يقود الوفد الإيراني في محادثات جنيف، يتمتع "بالدعم والصلاحيات الكافية لإبرام مثل هذا الاتفاق".

ويتضح من خلال التسريبات أن تركيز المحادثات كان منصبا على البرنامج النووي، وهو ما كان أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، حيث قال إن المفاوضات المرتقبة الخميس، ستركز إلى حد كبير على البرنامج النووي.

لكنه في الوقت نفسه حذر من أن رفض طهران مناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية يمثل "مشكلة كبيرة" سيتعين التعامل معها في نهاية المطاف، لأن هذه الصواريخ "مصممة فقط لضرب الولايات المتحدة" وتشكل تهديدا لاستقرار المنطقة، على حد قوله.

- المحادثات النووية

واستؤنفت المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات، وبرعاية عمانية، في جنيف في 18 فبراير الجاري، في حين من المقرر أن تستضيف جنيف، اليوم الخميس، الجولة الثالثة.

وتطالب الولايات المتحدة، إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتُلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة، وبتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.