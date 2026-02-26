رئيس الوزراء السوداني يصل القاهرة في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس، اليوم الخميس، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع المستوى.

وبحسب ما نشرته وكالة «سونا»، كان في استقبال إدريس، لدى وصوله هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعددٍ من المسئولين بالحكومة المصرية، وسفير السودان بالقاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي.

هذا وسيلتقي رئيس الوزراء السوداني خلال الزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له مباحثات ثنائية مع الجانب المصري، تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين.