أيمن يونس: تعاقد الأهلي والزمالك مع كامويش وشيكو بانزا «فانكوش»

وجّه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة للصفقات التي أبرمها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن التعاقد مع اللاعبين كامويش وشيكو بانزا لا يرقى إلى طموحات الجماهير.

وقال يونس في تصريحات إذاعية إن معظم الأندية المصرية تعاني أزمات مالية، من بينها الأهلي وبيراميدز، إلى جانب الزمالك، متسائلًا عن جدوى إبرام صفقات جديدة في ظل هذه الظروف.

وأضاف:«كل الأندية فيها أزمات مالية، بما فيها الأهلي وبيراميدز وطبعًا الزمالك. إزاي في عز المعاناة دي يشتروا فانكوش؟! إزاي كامويش يبقى مهاجم الأهلي؟ وإزاي شيكو بانزا يكون لاعبًا في الزمالك؟.. طرائف وعجائب! ما بيعرفوش يعملوا حاجة إلا إنهم يلبسوا شورت وتيشيرت!».