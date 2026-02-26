تطورات جديدة في قضية أشرف حكيمي قبل المثول أمام المحكمة

استمتع المغربي أشرف حكيمي، بليلة هادئة نسبيًا بعد تأهل باريس سان جيرمان، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على حساب موناكو، أمس الأربعاء، لكن لا يزال الظهير الأيمن يعاني من اتهامه في قضية اغتصاب.

وأحيلت قضية لاعب إنتر ميلان السابق، المتهم بالجريمة، إلى المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي.

وفي ظهور لها على قناة BFM TV ، تناولت محاميته، فاني كولين، القضية مدافعة عن النجم المغربي.

وقالت: "رواية أشرف حكيمي، المدعومة بأدلة موضوعية في ملف القضية، هي أنه كان يتحدث مع هذه المرأة لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر عبر إنستجرام. وقد قررا اللقاء. وفي عدة مناسبات، اقترح أشرف حكيمي أن يلتقيا في مطعم مع أصدقاء، سواء كان صديقه أو صديقتها، وكانت ترفض دائمًا، وفي النهاية رتبت للقاء في منزله، حيث اقترح أن يلتقيا في الخارج".

وتابعت: "عرّفت المرأة بنفسها وقضيا ساعة كاملة معًا دون أي توتر. انتهى المساء، وغادرت، ورافقها إلى الباب، وانتهى الأمر عند هذا الحد، لا أكثر ولا أقل".

بينما يستعد حكيمي، والشاكية للمثول أمام محكمة الاستئناف، وربما أمام محكمة ابتدائية، لتوضيح المسائل المتبقية، انتقدت محامية أشرف حكيمي سلوك المرأة في القضية.

وقالت: "بكل بساطة، لم يعرقل أشرف حكيمي سير العدالة بأي شكل من الأشكال. لقد طلب الاستماع إليه، ومواجهته بهذه المرأة. وقدّم عينة من حمضه النووي، وأعطى رقم هاتفه. نعتقد أن المشتكية هي من عرقلت سير العدالة. فقد رفضت جميع الفحوصات الطبية، رغم توفرها، والتي كان من شأنها أن تؤكد روايتها للأحداث، لو كانت صحيحة".

وزادت: "كما رفضت تسمية شاهد رئيسي، وهو شخص تناولت معه العشاء قبل ذهابها إلى منزل أشرف حكيمي، وقبل تبادلا العديد من الرسائل التي توضح خطط سرقة لاعب كرة القدم".

وأكملت المحامية: "هذه الرسائل لم أكتبها أنا أو حكيمي.. لم نكن نحن من حاول إخفاءها عن السلطات القضائية. ومع ذلك، ما زالت ترفض تسليم هاتفها المحمول".

وختمت: "أود أن أشير إلى أن لائحة الاتهام لا تمثل ملف القضية بأكمله.. وأضاف الخبير، الذي قرر أن هذه المرأة لا تميل إلى التلفيق أو الهوس بالأساطير، وهما مرضان عقليان، أن هذا لا يضمن صحة أقوالها".