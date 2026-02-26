قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، في ظل تولي الولايات المتحدة الرئاسة الدورية التي يتناوبها الأعضاء بشكل شهري.

وذكر مكتب ميلانيا ترامب، في بيان صدر أمس الأربعاء، أن السيدة الأولى الأمريكية ستركز خلال الاجتماع على التعليم كوسيلة لتعزيز التسامح وترسيخ السلام العالمي، في أول مرة تترأس فيها سيدة أولى أمريكية وزوجها في المنصب، جلسة للمجلس الذي يضم 15 عضوا.

ويُعرف الرئيس ترامب بانتقاداته الحادة للأمم المتحدة منذ ولايته الأولى في البيت الأبيض، ويرى أن المنظمة الدولية التي تضم 198 عضوا غير فعالة وبحاجة إلى إصلاحات.

لكنه تبنى الأسبوع الماضي لهجة أكثر تصالحية خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام، وهي مبادرة يقول إنها تهدف إلى حل النزاعات على الصعيد العالمي.

وأبدى الكثير من قادة العالم تحفظا تجاه المبادرة وسط مخاوف من أن يكون هدفها هو أن تحل محل الأمم المتحدة.

وقال ترامب في 19 فبراير: "سيتولى مجلس السلام تقريبا الإشراف على الأمم المتحدة والتأكد من أنها تعمل بالشكل الصحيح... سنعمل على تقوية الأمم المتحدة. وسنحرص على أن تكون مرافقها جيدة... سنقدم لها الدعم المالي، وسنحرص على أن تتمتع الأمم المتحدة بمقومات البقاء".