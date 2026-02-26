حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر قاعدة بحرية باليونان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- تحركت من قاعدة سودا باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط

غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد"، قاعدة سودا البحرية في جزيرة كريت اليونانية، بينما تتواصل مفاوضات أمريكية إيرانية في مدينة جنيف السويسرية، الخميس.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن "يو إس إس جيرالد آر فورد"، المعروفة بأنها أكبر حاملة طائرات في العالم، تحركت من قاعدة سودا باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الحاملة العملاقة قد وصلت في مطلع الأسبوع الجاري إلى قاعدة سودا البحرية لاستكمال نواقص لوجستية.

وتقام في جنيف اليوم جولة ثالثة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان.

والأربعاء، كشفت معطيات الطيران مفتوحة المصدر أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 300 مقاتلة وطائرة عسكرية إلى قواعد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بمنطقة الشرق الأوسط في ظل التوتر المتصاعد مع إيران بسبب برنامجها النووي.

ووفقا للمعطيات، ينتشر في المنطقة أكثر من 300 طائرة عسكرية ومقاتلة أمريكية، موزعة بشكل رئيسي بين قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

ولا تُظهر المعطيات أي تحرك لقاذفات "بي-2" التي استخدمتها الولايات المتحدة في هجماتها على إيران في يونيو 2025.

واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات برعاية عُمانية في جنيف في 18 فبراير الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها الصاروخي الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وفي إطار ذلك، تعزز الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

​​​​​​​وترى إيران أن الولايات المتحدة وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.



