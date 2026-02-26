 وزير خارجية الهند يتوقع وصول 50 ألف عامل من بلاده إلى إسرائيل خلال السنوات الـ5 المقبلة - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 5:29 م القاهرة
القدس (د ب ا)
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 5:23 م | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 5:23 م

 توقع وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، اليوم الخميس وصول 50 ألف عامل إلى إسرائيل في السنوات الخمس المقبلة.

وقال ميسري، في مؤتمر صحفي بالقدس: "وصل 42 ألف عامل هندي بالفعل إلى إسرائيل، وهناك نية لتوسيع نطاق التوظيف ليشمل العاملين في قطاعات المطاعم والفنادق والخدمات"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "تشير التقديرات إلى وصول 50 ألف عامل آخر إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة".

من جهة أخرى، استقل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طائرته لمغادرة إسرائيل، مختتما بذلك زيارة رسمية استمرت يومين تضمنت إلقاء خطاب في الكنيست، وشهدت توقيع البلدين على العديد من الاتفاقيات التي تؤكد وتوسع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والأمن والدفاع والتجارة وغيرها، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.


