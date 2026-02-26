مسئول إيراني: طهران وواشنطن قد تتوصلان لإطار عمل لاتفاق نووي

قال مسئول إيراني رفيع المستوى، لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين "القضايا النووية وغير النووية"، مضيفا أن الخلافات المتبقية يجب تضييقها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في جنيف.

وأوضح المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات كانت مكثفة وجادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه يجب الاعتراف بحق طهران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في جنيف بشأن خلافهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، وذلك لتجنب نشوب صراع بعد أن دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة.

وتسعى واشنطن، منذ فترة طويلة إلى ربط المحادثات بقضايا أخرى، ومنها ترسانة إيران الصاروخية ودعمها الجماعات المسلحة في المنطقة. وتقول الولايات المتحدة إن إيران تسعى لامتلاك القدرة على صنع قنبلة نووية.

ووافقت طهران من حيث المبدأ على قبول قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات، لكنها ترفض ربط المحادثات بقضايا أخرى. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.