إمام مسجد السيدة زينب: حفيدة الرسول هي أم المصريين وسيدة القلوب

قال الشيخ أحمد عبد الهادي، إمام مسجد السيدة زينب، إن مكانة السيدة زينب رضي الله عنها في قلوب المصريين والمسلمين؛ هي منزلة كرّمها الله بها ورفع شأنها في القرآن والسنة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن تفضيل السيدة زينب يعود إلى تكريم الله لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقوله تعالى: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا"، مشيرًا إلى أن هذه الآية دليل على شرف آل البيت وطهارتهم.

وذكر أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والسلام على النبي وآل بيته، موضحًا أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه، فقال: "قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد"، وهو ما يعكس مكانة آل البيت في العقيدة الإسلامية.

وأشار الشيخ أحمد عبد الهادي إلى أن حب السيدة زينب رضي الله عنها جزء من الامتثال لقوله تعالى: "قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى"، مؤكدًا أن محبتها من صميم الإيمان وكمال الإحسان، وليس أمرًا اختياريًا أو عاطفيًا فحسب.

- “أم المصريين”

ووصف الشيخ أحمد عبد الهادي السيدة زينب بأنها “أم المصريين”، مشيرًا إلى أن لفظ “السيدة” في مصر ينصرف في أذهان الناس مباشرة إليها، لما لها من مكانة روحية خاصة في وجدان الشعب المصري.

وأضاف أن حبها متجذر في قلوب المصريين، مستشهدًا بأبيات شعرية تتغنى بمكانتها ومكانة حبها في القلوب.

- أدعيتها وأثرها الروحي

وعن الأدعية المنقولة عنها، ذكر من أشهر ما نُسب إليها: “يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا ذخر له، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني بجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين".

وأكد أن الدعاء مفتوح لكل إنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: "ادعوني أستجب لكم"، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى الله بالدعاء هو الأصل، وأن محبة آل البيت تزيد القلب صفاءً وقربًا من الله.