الخميس 26 فبراير 2026 7:02 م القاهرة
برشلونة يعلن غياب دي يونج لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة

عمرو سليم
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 6:47 م | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 6:50 م

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج في تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة فياريال ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وذكر النادي في بيان رسمي أن دي يونج تعرض لإصابة في عضلة الذراع اليمنى، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع. وتأتي هذه الإصابة في وقت حساس بالنسبة للمدرب هانسي فليك، الذي سبق وفقد خدمات بيدري في وسط الملعب.

وبغياب دي يونج، سيواجه برشلونة تحديات كبيرة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يمثل اللاعب أحد أعمدة خط الوسط الأساسيين للفريق.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، قبل مواجهة فياريال المقررة يوم السبت المقبل في الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة.


