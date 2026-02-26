يقام مساء اليوم، عزاء والد الفنانة مي عمر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا صباح يوم الأربعاء.

وكتب المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: "عزاء والد زوجتي (عمر بدر أبو هاني) يوم الجمعة الموافق ٢٧ فبراير بعد صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، نسألكم الفاتحة والدعاء".

وشيع جثمان والد الفنانة مي عمر، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، يوم الأربعاء، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حسبما كشف زوجها المخرج محمد سامي.

وكتب محمد سامي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، والد زوجتي (عمر بدر أبو هاني) في ذمة الله، نسألكم الفاتحة و الدعاء، و أشهد الله أنه كان رجل محترم مهذب طيب القلب، لم أرى منه إلا الخير و الحب، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم بعد صلاة العصر».