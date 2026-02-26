حضور جماهيري حاشد في عرض فيلم عبده داغر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

أقام مركز الثقافة السينمائية، أمسية سينمائية بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وشهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا.

وجرى خلال الأمسية عرض الفيلم التسجيلي «عبده داغر.. رمز الفن الجميل» للمخرج وحيد مخيمر، إنتاج المركز القومي للسينما عام 2013، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام التسجيلية.

ويلقي الفيلم الضوء على المسيرة الفنية والموسيقية لعازف الكمان الراحل عبده داغر، مستعرضًا رحلته منذ بداياته في الحارة المصرية بحفظ القرآن الكريم، مرورًا بشغفه بتعلم الموسيقى، حتى أصبح أحد أهم عازفي الكمان في العالم، كما يوثق ملامح حياته وعشقه للفن منذ البداية وحتى مسيرته الإبداعية الثرية.

وعقب العرض تم عقد ندوة أدارها الناقد الموسيقي الدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، بحضور مخرج الفيلم وحيد مخيمر، الذي تحدث عن شغفه بشخصية عبده داغر، مؤكدًا أن هناك جوانب حياتية وفنية عديدة لم يتطرق إليها الفيلم لأنها تحتاج إلى أعمال مستقلة، مشيرا إلى علاقته بكوكب الشرق أم كلثوم، التي آمنت بموهبته رغم حداثة سنه آنذاك.

وتحدث الكاتب والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، عن ذكرياته مع الفنان الراحل، مؤكدًا أن منزله كان مفتوحًا للجميع دون تفرقة، داعيًا إلى الاهتمام بأفلام الرموز المصرية، مشيدًا بمحتوى مكتبة المركز القومي للسينما من كنوز سينمائية تستحق المزيد من العناية والتسويق.

وأشار الكاتب والناقد الفني الدكتور الشريف منجود، إلى أهمية إحياء مشروع تسويق هذه الأفلام، إلى جانب إنتاج أعمال تتناسب مع طبيعة واهتمامات الشباب، مع تطوير أساليب الطرح لتكون أكثر بساطة وجاذبية وفي مدة زمنية أقصر.

وتناول الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، جهود المركز في الحفاظ على التراث السينمائي، موضحًا أنه تم رصد وتوثيق العديد من الأفلام داخل الأرشيف القومي للفيلم للوقوف على حالتها الفنية، وقد بدأت بالفعل بعض الأعمال النادرة في الظهور إلى النور، من بينها فيلم «الطريق إلى الله» آخر أعمال المخرج شادي عبد السلام، والذي عُرض للجمهور لأول مرة الشهر الماضي بمركز الثقافة السينمائية، ولاقى إقبالًا كبيرًا ما استدعى إعادة عرضه أكثر من مرة، على أن يتم قريبًا عرض مجموعة أخرى من الكنوز السينمائية النادرة.

وتحدث الدكتور أشرف عبد الرحمن، عن جوانب إنسانية خاصة في حياة الراحل عبده داغر، مشيرًا إلى بداياته في طنطا ومعارضته لرغبة والده في اتجاهه إلى الموسيقى، رغم كونه فنانًا موهوبًا لم يدرس الموسيقى أكاديميًا ولم يكن يقرأ النوتة، إلا أن موهبته الفطرية قادته إلى العالمية، ليصبح حالة فنية خاصة تُدرَّس للأجيال.