تنظم هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من اليوم الخميس، مجموعة متنوعة من الفعاليات بعدد من المحافظات، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية.

تتنوع الفعاليات بين الندوات التثقيفية، والعروض الفنية، والأمسيات الشعرية، وتقدم في الثامنة والنصف مساءً، إذ تبدأ اليوم بندوة بعنوان «ذكرى انتصارات العاشر من رمضان»، يليها أمسية شعرية بمشاركة د. رضا صالح، وسادات غريب، وأحمد رشاد، وعزت المتبولي، وفوزي القماش، بجمعية رابطة الزجالين بمحافظة السويس.

وفي يوم الجمعة 9 رمضان، تستضيف جمعية رواد القللي بالقاهرة، ندوة بعنوان «اللغة العربية وترسيخ الهوية» بمشاركة د. صبري زمزم وسيد سرحان، يليها عرض فني لفرقة النيل للإنشاد الديني.

ويشهد يوم السبت 10 رمضان، عرضا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية بجمعية مصر الجديدة بالقاهرة، وتعقد ندوة بعنوان «فضفضة رمضانية» بجمعية دار النسر الأدبية بالقليوبية، يليها أمسية شعرية بمشاركة محمد هلال، وطارق عمران، ومحمد الشحات، وأحمد عبد المنعم، وعصام بدر.

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 11 رمضان مع عرض فني لفرقة التنورة التراثية بمكتبة المستقبل بمصر الجديدة بالقاهرة.

وفي يوم الاثنين 12 رمضان، تشهد جمعية رواد ثقافة الفيوم، ندوة بعنوان «رمضان ومظاهر الوحدة الوطنية»، يليها أمسية شعرية بمشاركة عويس معوض، محمد جمال، مصطفى عبد الباقي، عبد الكريم عبد الحميد، ومحمد ربيع.

ويوم الأربعاء 14 رمضان، تقدم فرقة الفيوم للإنشاد الديني عرضًا فنيًا بالجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية بقصر الأمير طاز بالقاهرة.

وتستقبل جمعية رواد ثقافة قوص بمحافظة قنا، محاضرة بعنوان «الفلكلور المصري في رمضان»، يليها أمسية شعرية بمشاركة د. سليمان جادو، أحمد محمد حسن، عبد الله الهواري، وخالد حجاج.

وفي يوم الخميس 15 رمضان، تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية، عرضا فنيا بجمعية ببا بإمبابة بمحافظة الجيزة.

ويختتم البرنامج يوم الخميس 22 رمضان، بأمسية شعرية بجمعية رواد ثقافة شبرا دمنهور بمحافظة البحيرة، بمشاركة محمد اللبودي، وعماد عامر، ومصطفى شمس، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة دمنهور للموسيقى العربية.

وتنفذ الفعاليات، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية التابعة، وتأتي ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالًا بالشهر الكريم.