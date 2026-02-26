محكمة أوروبية تؤيد غرامات بقيمة 770 مليون يورو ضد شركات الشحن الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خسرت عدة شركات طيران كبرى طعونها المقدمة ضد غرامات مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تزيد قيمتها الإجمالية عن 770 مليون يورو (910 ملايين دولار)، وذلك بموجب حكم أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

ورفضت محكمة العدل الأوروبية 12 من أصل 13 طعناً قدمتها شركات طيران ضد غرامات فرضتها المفوضية الأوروبية بسبب تحديد أسعار بشكل غير قانوني.

وقبل القضاة في لوكسمبورج الطعن المقدم من مجموعة الخطوط الجوية الاسكندنافية(ساس) جزئياً، حيث حدثت أخطاء في حساب الغرامة المفروضة عليها. وتم تخفيض الغرامة وفقاً لذلك.

وكانت المفوضية قد فرضت العقوبات بسبب المشاركة في تكتل تسعيري بين عامي 1999 و2006.

وغطى التكتل الرسوم الإضافية على الوقود والأمن، بالإضافة إلى رفض دفع عمولات لوكلاء الشحن على هذه الرسوم الإضافية.

ويضع الحكم الصادر اليوم الخميس حداً لنزاع قانوني استمر 15 عاما.

وتم إلغاء قرار المفوضية الأولي لعام 2010، مما أدى إلى حكم منقح في عام 2017 وتم تأييده الآن.

واستفادت الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا من برنامج التساهل (الإعفاء من الغرامات مقابل التعاون) ولم يكن عليها دفع غرامة، ولكنها مع ذلك كانت مشمولة في الدعوى القضائية.