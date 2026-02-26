أفشة يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

كشف محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، عن موقفه من العروض المغرية ومستقبله مع القلعة الحمراء، إلى جانب رأيه في الارتفاع الكبير لأسعار عقود اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأقرّ أفشة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، بأن القيم السوقية ورواتب اللاعبين في مصر أصبحت مبالغًا فيها مقارنة بالمستوى الفني، مؤكدًا أن اللاعب لا يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة، وقال: «الأرقام بقت أوفر فعلًا، لكن اللاعب مش غلطان.. الموضوع عرض وطلب، والأرقام دي أرزاق».

وحول المقارنات المتداولة بين عقود لاعبي الأهلي وما يتقاضاه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، شدد أفشة على رفضه الدخول في مثل هذه المقارنات، مؤكدًا أنه لا ينشغل بما يحصل عليه الآخرون، وأن عقود اللاعبين شأن خاص يخضع لتقديرات الأندية، موضحًا أن «كرة القدم عنده انتماء قبل ما تكون فلوس».

وبشأن إمكانية رحيله حال تلقى عرضًا ماليًا ضخمًا من الخارج، أوضح أفشة أن القرار في النهاية بيد إدارة الأهلي، في ظل ارتباطه بعقد ساري مع النادي، مؤكدًا التزامه الكامل بما يراه النادي مناسبًا سواء بالاستمرار أو الرحيل.

واختتم أفشة حديثه بحسم الجدل حول انتقاله المحتمل للزمالك مستقبلًا حال أصبح لاعبًا حرًا، مؤكدًا تمسكه بالبقاء في الجزيرة، وقال: «أنا لاعب في الأهلي وعقدي مستمر، وأتمنى التجديد والاستمرار.. أنا مشجع أهلاوي وبتمنى ربنا يكتب لي البقاء هنا».