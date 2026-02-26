ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في البرازيل إلى 53

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي شهدتها ولاية ميناس جيرايس البرازيلية مؤخراإلى 53 شخصا وذلك بعد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة الليلة الماضية.

وواصل رجال الإنقاذ البحث عن الضحايا في اليوم الثالث منذ بدء الكارثة مساء الاثنين الماضي، مما تسبب في الفيضانات والانهيارات الأرضية وتدمير المنازل وإغلاق المدارس.

وقالت إدارة الإطفاء في ميناس جيرايس إن 15 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين وإنه تم إنقاذ أكثر من 230 آخرين.

وقال المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية صباح اليوم الخميس، إن هناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة مع رياح قوية، وأشار إلى خطر انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط أغصان الأشجار واستمرار الفيضانات وضربات الصواعق.

وتم العثور على جميع الضحايا في جويز دي فورا وأوبا، على مسافة نحو 310 كيلومترات (192 ميلاً) شمال ريو دي جانيرو.

ونصحت إدارة الإطفاء السكان بالبحث عن علامات تشير إلى تضرر ممتلكاتهم أو تعرضها لخطر الانهيار، مثل الشقوق في الجدران والتصدعات، وتضرر الأبواب والنوافذ.

وقال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به أول أمس الثلاثاء إنه تم نشر قوات الأمن لمباشرة مهام الإنقاذ وتقديم مساعدات فورية للسكان المتضررين من الأمطار.