سي إن إن: الشرق الأوسط يستيقظ على موجات جديدة من الضربات مع اتساع رقعة الصراع

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأن سكان دول الخليج العربي استيقظوا هذا الصباح على وقع انفجارات جديدة، بعد ليلة من الهجمات في أنحاء المنطقة شهدت دخول حزب الله اللبناني على خط الصراع المتسع.

واستعرضت الشبكة الإخبارية المشهد في عدد من المدن الرئيسية، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في مدن خليجية كبرى مثل الدوحة ودبي وأبوظبي.

** قطر

في العاصمة القطرية الدوحة، صور مصور صحفي تابع للشبكة ما بدا أنه اعتراض صواريخ في السماء.

** الإمارات

في دبي، سمع فريق الشبكة انفجارين متتاليين، إلى جانب تحليق طائرات مقاتلة وأصوات يُعتقد أنها لصواريخ اعتراضية.

** الكويت

تحطمت طائرة مقاتلة قرب قاعدة جوية أمريكية، وفق مقاطع فيديو عبر الإنترنت تم تحديد موقعها الجغرافي من قبل سي إن إن.

وأظهرت لقطات تم تحديد موقعها قرب الجهراء في الكويت ما يبدو أنه طيار يهبط بالمظلة إلى الأرض.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن دوي انفجارات سُمع في وقت مبكر، مع اعتراض الدفاعات الجوية طائرات بدون طيار (درونز) معادية كانت تقترب عبر مسارات بحرية كما أُصيبت مصفاة نفط كبرى بشظايا متساقطة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان تصاعد دخان من محيط السفارة الأمريكية في الكويت.

** السعودية

أفاد التلفزيون الرسمي، نقلا عن وزارة الدفاع السعودية، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرتين درونز كانتا تستهدفان مصفاة رأس تنورة.

** لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات في لبنان، بينها العاصمة بيروت فجر الاثنين. وزعم الاحتلال أنه استهدف قيادات بارزة في حزب الله في منطقة بيروت، وأصدر أوامر إخلاء في 52 بلدة جنوب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو حدّد موقعه من قبل "سي إن إن" الطابق العلوي من مبنى يشتعل فيه الحريق في منطقة الغبيري، جنوب بيروت.

** البحرين

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بدوي صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

** إسرائيل

قال جيش الاحتلال إن إيران أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ باتجاه إسرائيل يوم الاثنين. كما تبادل حزب الله وإسرائيل الضربات خلال الليل، بعدما أعلن الحزب أنه أطلق صواريخ وسربا من طائرات الدرونز على قاعدة لجيش الاحتلال جنوب حيفا انتقاما لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأضاف جيش الاحتلال أنه اعترض مقذوفا أُطلق من لبنان، بينما سقطت مقذوفات أخرى في مناطق مفتوحة.

** إيران

سُمعت انفجارات جديدة في طهران، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية أن وابلا قاتلا من الصواريخ أصاب مدينة سنندج. وتم إجلاء مرضى من مستشفى في شمال طهران الأحد بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء ضربات، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني. وذكرت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية أن ما لا يقل عن تسعة مستشفيات تضررت بشكل خطير.

** قبرص