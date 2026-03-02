إيران تعلن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ «خيبر شيكن»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- بيان صادر عن وحدة العلاقات العامة للحرس الثوري بشأن عملية «الوعد الصادق4»

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، استهدافه عدة مواقع في إسرائيل ضمن الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، باستخدام صواريخ "خيبر شيكن".

جاء ذلك في البيان التاسع الصادر عن وحدة العلاقات العامة للحرس الثوري، بشأن عملية "الوعد الصادق 4".

و"خيبر شيكن" صاروخ باليستي إيراني أرض-أرض، يعمل بالوقود الصلب ويصل مداه إلى 1450 كيلو مترا.

ودعا الحرس الثوري الإسرائيليين إلى "الابتعاد عن القواعد العسكرية والمؤسسات الحكومية".

وأشار إلى استهداف بعض المواقع الحكومية والعسكرية في تل أبيب وحيفا والقدس الغربية في هذه العملية.

وجاء في البيان عبارة: "فتحت الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 4 أبوابا من النيران الكثيفة على الأراضي المحتلة بصواريخ خيبر شيكن".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.

وتتعرض إيران لهذا الهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.