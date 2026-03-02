تركيا تغلق حدودها مؤقتا أمام عبور الإيرانيين الزائرين في رحلات قصيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة التجارة التركية إغلاق حدودها مع إيران مؤقتا أمام عبور الإيرانيين الزائرين في رحلات قصيرة؛ وذلك استجابة لمخاوف عامة من أن تؤدي التوترات إلى تدفقات هجرة.

وذكر بيان للوزارة، نقلته صحيفة "تركيا توداي" المحلية صباح اليوم الاثنين، أنه بموجب اتفاق متبادل مع إيران، تسمح تركيا لمواطنيها ورعايا الدول الأخرى بالدخول من إيران، مع تعليق الرحلات القصيرة للإيرانيين مؤقتا.

في الوقت نفسه، تستمر عمليات نقل البضائع التجارية بين تركيا وإيران "بشكل منظم"، بحسب الوزارة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.

وتتعرض إيران لهذا الهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.