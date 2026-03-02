ضبط 8 ملايين قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن، من ضبط أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة؛ في إطار حملات موسعة استهدفت ملاحقة المتورطين في الاتجار بها.

وشن قطاع الأمن العام حملات مكثفة بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، أسفرت جهودها عن ضبط 182 قضية ألعاب نارية، عُثر خلالها على أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها والاتجار بها.