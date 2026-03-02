سلوت: صلاح وجاكبو سيستعيدان تسجيل الأهداف مجددًا

أكد آرني سلوت، المدير الفني لـليفربول، ثقته الكبيرة في قدرة ثنائي الفريق محمد صلاح وكودي جاكبو على العودة لتسجيل الأهداف بعد فترة من الصيام التهديفي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: «الهجوم لا يُقاس بالأهداف فقط، وتقييم المهاجمين لا يقتصر على عدد الأهداف التي يسجلونها، تمامًا كما يُقاس أداء المدافعين بقدرتهم على الحفاظ على شباك نظيفة».

وأضاف: «المهاجمون بالطبع يريدون تسجيل الأهداف، وكنت سعيدًا بتسجيل جاكبو للهدف الرابع في المباراة التي انتهت 4-1، لأنه منحنا راحة أكبر في النتيجة، والأهم أنه احتاج لتسجيل هذا الهدف».

وتابع سلوت: «لا أعتقد أن ثقته كانت مفقودة، لكنني لاحظت مؤخرًا أنه اتخذ بعض القرارات مختلفة عن المعتاد، وهذا لا يعني فقدان الثقة. عندما لا يسجل اللاعبون، يبدأون في التفكير أكثر، وغالبًا الإفراط في التفكير ليس أفضل ما يمكن فعله».

وأشار المدرب الهولندي: «أرى أن هذا يختلف عن الثقة نفسها. لاعبون مثل جاكبو أو محمد صلاح يعلمون أنه يمكن أن يمروا بفترة دون تسجيل، لكنهم واثقون أنهم سيستعيدون التسجيل لاحقًا».

واختتم سلوت تصريحاته بالقول: «هناك أوقات تأتي فيها الكرة بسهولة وتسجل أهدافًا دون جهد كبير، وأحيانًا تعمل بجد شديد ولا تتمكن من التسجيل، وهذا جزء من طبيعة اللعبة».