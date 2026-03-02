انطلقت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي ـ نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور هشام سعودي والأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد (وكيلا النقابة)، والمهندس محمود عرفات - أمين عام النقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة - أمين صندوق النقابة، والمهندس كريم الكسار - الأمين العام المساعد ، والأستاذ الدكتور سعد مكرم - أمين الصندوق المساعد.

تستعرض الجمعية العمومية التقرير السنوي عن نشاط النقابة خلال عام 2025، وميزانيات النقابة لعام 2025 والموازنات التقديرية لعام 2026، وكذا عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2025، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2025م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

يُذكَر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بساحة انتظار ستاد القاهرة الدولي.